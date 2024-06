Regionalzüge und S-Bahnen in NRW Bahngewerkschaft EVG warnt vor Zugchaos zur EM

Die führende Eisenbahnergewerkschaft EVG ist besorgt, dass es während der Fußball-EM ab 14. Juni zu sehr schwierigen Verhältnissen in Regionalzügen und S-Bahnen von NRW kommen könnte. „Vier der zehn Spielorte (Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund) liegen hier in der Region“, sagt Neithard von Böhlen, NRW-Vorsitzender der EVG, „und wir befürchten sehr viel Drängelei in den Zügen und S-Bahnen und eine Reihe schwieriger Vorfälle.“