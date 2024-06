Regionalzüge und S-Bahnen in NRW Bahngewerkschaft EVG warnt vor Zugchaos zur EM

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erklärt, auch er sähe die „aktuellen Mehr- und Zusatzbelastungen“ für das Zugpersonal. Seit 2022 würden Doppelteams von Sicherheitskräften in den Regionalzügen und S-Bahnen eingesetzt. Zur EM werden 60 zusätzliche Kräfte geholt, die in Viererteams eingesetzt werden und eng mit der Bundespolizei zusammenarbeiten. Diese Security-Leute würden sich gezielt in den Zügen bewegen, um eventuelle Problemgruppen zu finden und dann im Notfall „das Hausrecht durchsetzen“. Sie würden die insgesamt 2300 Kundenbetreuer in NRW unterstützen.