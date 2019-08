Stärkung der Bafin : Regierung will Anlegerschutz verbessern

Berlin Der graue Kapitalmarkt soll noch schärfer reguliert werden. Die Finanzaufsicht Bafin bekommt dazu mehr Kompetenzen. Auslöser ist eine spektakuläre Insolvenz aus dem vergangenen Jahr, bei der 50.000 Anleger geschädigt wurden.

Die Bundesregierung will Anleger bei Vermögensanlagen besser schützen und den grauen Kapitalmarkt schärfer regulieren. Die Finanzaufsicht Bafin soll dafür mehr Kompetenzen bei der Überwachung von Finanzprodukten und deren Vertrieb bekommen. Außerdem soll sie Verbraucher noch besser informieren und über Risiken aufklären. Es gehe darum, den Markt transparenter und robuster zu machen, sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Donnerstag in Berlin. „Wir wollen anregen, dass Vermögensanlagen weiter gekauft werden können – aber in einem wesentlich klareren Rahmen.“ Ausgangspunkt für das Maßnahmenpaket ist die Insolvenz von P&R, dem führenden Anbieter von Direktinvestments in Seecontainer 2018. Damals hatten mehr als 50.000 Kapitalanleger große Verluste hinnehmen müssen.