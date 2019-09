Facebooks virtuelle Währung : Regierung sieht erhebliche Risiken durch „Libra“

Berlin Die Bundesregierung sieht erhebliche Risiken für die Stabilität des Finanzsystems durch die Pläne des US-Unternehmens Facebook, die neue virtuelle Währung „Libra“ einzuführen.

Es seien Auswirkungen auf Banken, die Stabilität des Zahlungsverkehrs und Schwellenländer zu erwarten, heißt es in der Antwort des Finanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion. Zudem könnte Libra einen gefährlichen „Bank-Run“, also das massenweise Abheben von realem Geld, auslösen. „So ist es vorstellbar – analog zu Vorgängen bei Geldmarktfonds in der Finanzkrise – , dass massive und abrupte ,Rückgaben´ von Libra den Reservefonds der Libra Association dazu veranlassen, in großem Umfang Einlagen bei Geschäftsbanken abzuziehen oder die zur Deckung gehaltenen Staatsanleihen zu verkaufen“, heißt es in der Antwort.