Kükentöten : Regierung droht Brütereien mit Verbot des Kükentötens

Berlin Jährlich werden in Deutschland rund 50 Millionen männliche Küken geschreddert, weil das die billigste Form der Selektion ist. Eigentlich wollte die Koalition das zur Hälfte der Legislaturperiode beenden.So langsam will sie sich nicht mehr vertrösten lassen.

Die Bundesregierung droht den Brütereien in Deutschland mit einem gesetzlichen Verbot des Kükentötens, wenn sie nicht in absehbarer Zeit auf das Schreddern der männlichen Tiere verzichten. Über ihre Forderung nach einem konkreten Vorschlag der Wirtschaftsseite für einen abgestuften Ausstieg aus dem Töten der Eintagsküken habe Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zuletzt Mitte Oktober mit den „wesentlichen Beteiligten“ gesprochen, teilte ihre Ministerium in einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Grünen mit. „Ein solcher Vorschlag liegt noch nicht vor“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.