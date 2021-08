Preise gestiegen : Bundesregierung erwartet keine dauerhaft hohe Inflation

Berlin Die Teuerungsrate liegt aktuell so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Die Bundesregierung gibt Entwarnung- 2022 soll sich die Inflationsrate wieder deutlich verringern.

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einer dauerhaft hohen Inflation in Deutschland. "Eine nachhaltige Erhöhung der Teuerungsrate ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. "Denn aktuell sind keine Anzeichen einer Lohn-Preis-Spirale zu beobachten, die zu dauerhaft hoher Inflation führen kann." Eine solche Spirale kommt in Gang, wenn die Löhne wegen drohender starker Kaufkraftverluste ebenfalls kräftig angehoben werden und Unternehmen darauf mit neuen Preiserhöhungen reagieren, um ihre Gewinnmargen zu halten.