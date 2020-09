Modernisierungsschub durch Gesetzesreform : Was sich für Millionen Wohnungseigentümer ändern soll

Berlin Die Frage, welche Rechte und Pflichten sich aus gemeinschaftlichem Eigentum ergeben, stellt Wohnungseigentümer regelmäßig vor Herausforderungen oder sorgt sogar für Streit. Das Wohnungseigentumsgesetz soll deshalb refomiert werden. Ein Überblick über die Änderungen.

In seiner bisherigen Form gilt das WEG bereits seit 1951. Damals sollte es den Wohnungsbau stärken und so breiten Bevölkerungsschichten den Erwerb einer Eigentumswohnung ermöglichen. Klimaschutz, die Digitalisierung oder der demographische Wandel spielten damals allerdings noch keine Rolle.

In all den Jahren wurde das WEG zwar mehrfach angepasst, aber nie grundlegend überholt. Die Reform gilt daher als überfällig. Dem Verband Wohnen im Eigentum (WiE) zufolge betreffen die Änderungen die Eigentümer von rund zehn Millionen Wohnungen in Deutschland.

Nach der Zustimmung des Bundestages am Abend muss sich noch der Bundesrat mit der Reform befassen. In Kraft treten sollen die Änderungen noch in diesem Jahr, sodass Eigentümer bei möglichen Investitionen von der in der Corona-Krise abgesenkten Mehrwertsteuer profitieren könnten. Nach Angaben aus der SPD-Bundestagsfraktion verschiebt sich das ursprünglich für November angepeilte Inkrafttreten wegen Verzögerungen der schwarz-grün-regierten Bundesländer auf Dezember.