Recht auf Pfand „Es ist wurscht, ob die Dose zerdrückt ist“

Jorde: Eine leicht gestellte, aber kompliziert zu beantwortende Frage. Da gibt es diverse Ausnahmeregelungen. Die größte und für mich auch ökologisch am meisten störende ist, dass es keine strengen Regelungen für Mehrwegflaschen und Mehrweggebinde gibt. Dazu zählen etwa klassische Bierflaschen aus Glas.

Hier können Läden sagen: „Nein, das verkaufe ich nicht oder das habe ich letzte Woche verkauft, diese Woche nicht mehr und deshalb nehme ich es nicht mehr zurück.“ Zum Beispiel Flaschen einer bestimmten Biermarke, die nicht im Sortiment ist - obwohl vielleicht viele andere Biermarken in dem Laden verkauft werden.

Für Mehrwegflaschen beträgt das Pfand in der Regel 8 oder 15 Cent. Das Problem ist aber auch, dass man oft nicht ablesen kann, dass es ein Mehrweggebinde ist, weil es keine Deklarationspflicht gibt. Das ist schade, denn es ist super, wenn Mehrweg zurückgegeben wird: Die Gebinde werden gereinigt und dann wieder befüllt.

Einweg hingegen heißt: Ich trage die Flaschen oder Dosen zurück, sie werden gepresst, geschreddert, aufgeschmolzen und im besten Fall werden neue Verpackungen daraus hergestellt.