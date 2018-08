Recep Tayyip Erdogan verunsichert deutsche Unternehmen

Berlin Noch sind die Wirtschaftsbeziehungen mit der Türkei gut. Doch der DIHK befürchtet, dass das angesichts der wachsenden politischen Spannungen nicht so weitergeht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will Abhilfe schaffen.

In der deutschen Wirtschaft wachsen Sorgen und Verunsicherung über die anhaltenden politischen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland sowie anderen westlichen Nationen. „Die deutschen Betriebe zeigen sich durch den entstandenen Vertrauensverlust in den letzten beiden Jahren verunsichert“, sagte der Außenhandelsexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Ilja Nothnagel.

Die Türkei sei für Deutschland ein wichtiger Handelspartner, Deutschland umgekehrt für die Türkei sogar der wichtigste. Menschenrechtsverletzungen, Rechtsunsicherheit und währungspolitische Interventionen unter Präsident Recep Tayyip Erdogan könnten die bislang noch guten wirtschaftlichen Beziehungen gefährden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will nun im Herbst mit einer 80-köpfingen Wirtschaftsdelegation in die Türkei reisen, um dem entgegen zu wirken.

Die türkische Wirtschaft ist infolge der politischen Spannungen und der US-Sanktionen in den vergangenen Jahren angeschlagen. Die türkische Lira hat gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn bereits ein Drittel ihres Werts verloren. Dadurch werden importierte Waren erheblich teurer. Die Inflationsrate kletterte in der Folge im Juli auf einen Höchststand seit Oktober 2003 von 15,85 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Nachdem Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan klar gemacht hatte, die türkische Notenbank stärker unter seine Fittiche zu nehmen, hatten zuletzt Sanktionen der USA einen weiteren Kurssturz der Lira ausgelöst.