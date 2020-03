Verträge unterzeichnet : Edeka und Kaufland wollen 141 Real-Märkte übernehmen

Luxemburg Die Supermarkt-Kette sollte zerschlagen werden. Edeka und Kaufland wollen nun 141 Märkte übernehmen. Die Verträge mit dem künftigen Real-Eigentümer SCP seien bereits unterzeichnet worden.

Edeka und Kaufland wollen insgesamt 141 Märkte der vor der Zerschlagung stehenden Supermarktkette Real übernehmen. Entsprechende Verträge seien bereits unterzeichnet worden, teilte der künftige Real-Eigentümer, SCP Retail Investments, am Dienstag mit. Insgesamt 88 Real-Märkte sollen demnach an Kaufland gehen, 53 an Edeka. Die Mitarbeiter sollen übernommen werden, wie SCP betonte. Das Bundeskartellamt muss dem Verkauf allerdings noch zustimmen.