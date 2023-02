Real-Kette Neue Marke, neues Logo, alte Probleme

Schon zu Zeiten, als die Handelskette Real noch zur Metro-Gruppe gehörte, war das Unternehmen in einem jahrelangen Krisenmodus. Den Metro-Verantwortlichen erschien sie in den letzten Jahren als Bestandteil des Konzerns nur noch wie ein Klotz am Bein. Schließlich wurde Real an ein Konsortium verkauft – Edeka, Globus und Kaufland übernahmen zahlreiche Märkte. Im vergangenen Jahr gingen dann noch 63 Häuser an eine Sanierungsgesellschaft unter Leitung des Frankfurter Anwalts Sven Tischendorf – mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft unter dem neuen Markenauftritt „Mein Real“.