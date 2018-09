Real: Metro will Supermarktkette verkaufen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro will sich von seiner Supermarktkette Real trennen. Metro soll sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren.

Das teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Vorstand von Metro habe "heute beschlossen, einen Veräußerungsprozess für das Einzelhandelsgeschäft Real und die damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten zu beginnen", hieß es in einer Pflichtmitteilung des Handelskonzerns. "Metro beabsichtigt, sich in Zukunft vollständig auf Großhandel zu fokussieren."