„Weiterer Tiefschlag gegen Reisende in NRW“ RRX-Züge fahren Düsseldorf seltener an

Mit Streiks und Zugausfällen hat die Deutsche Bahn in diesen Monaten bereits massenhaft für schlechte Schlagzeilen gesorgt, jetzt zieht der Wettbewerber National Express nach. Das Unternehmen hat entschieden, den Regionalexpress RE 11 ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember nicht mehr in Düsseldorf losfahren zu lassen. Stattdessen starten die Züge bis voraussichtlich 5. Mai erst in Hamm zum Zielpunkt Kassel. Hauptergebnis ist, dass auf der wichtigen Rennstrecke zwischen Düsseldorf, Mülheim, Essen und Dortmund jede Stunde ein RE weniger fährt. Dies geschehe zur „Stabilisierung des Fahrplanes“, erklärt National Express. Gemeint ist offensichtlich, dass zu wenige Lokführer zur Verfügung stehen für den Betrieb, also fällt nun einfach ungefähr die Hälfte der Strecke ganz weg.