Tipps für den Umzug : So finden Sie das richtige Umzugsunternehmen

ILLUSTRATION - Umzugshelfer verladen am 23.06.2019 bei einem Umzug in Hamburg Umzugskartons und Hausrat (gestellte Szene). Foto: Markus Scholz Foto: picture alliance / dpa Themendienst/Markus Scholz

Düsseldorf Nicht hinter jedem Online-Angebot steckt eine seriöse Umzugsfirma. Oft lauern versteckte Kosten hinter auf den ersten Blick günstigen Unternehmen. Ein Experte verrät, wie man Betrügern in der Branche aus dem Weg geht.

Pro Tag ziehen über 22.000 Deutsche um. Das geht aus der Umzugsstudie 2021 hervor, die die Deutsche Post jährlich herausgibt. Die Post fragte in ihrer Studie auch, diejenigen, die ihre Wohnung wechselten, ein Umzugunternehmen zur Hilfe nahmen. Von 1038 Befragten, die im Jahr 2020 umgezogen waren, gab nur rund ein Sechstel an, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen.

Dem gegenüber steht ein große Zahl an Umzugsfirmen: Alleine in Düsseldorf finden sich im Internet über 80 Firmen, die Umzugsdienstleistungen anbieten. „Sie haben in großen Städten beliebig viele Umzugsunternehmen“, sagt Dierk Hochgesang, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ), „fast jede Firma kann Umzüge anbieten“. Doch wie findet man heraus, welches Unternehmen das Richtige ist? Wie filtert man Betrüger heraus? Ist mein gesamtes Hab und Gut versichert? Und was ist sonst noch zu beachten, wenn man ein Umzugsunternehmen beauftragt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.