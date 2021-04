Rasenmäher-Vergleich : Diese Geräte sind im Test weit vorne

Düsseldorf Der Rasen ist trocken, die Wiese zu lang, jetzt ist die Zeit für den ersten Schnitt des Jahres. Welche Akku- und Kabelmäher dabei am besten mähen, hat die Stiftung Warentest getestet. Ein Kabelmäher zeigt sich weit vorne.

Jetzt zu Beginn des Aprils, wenn das Wetter besser wird, die Sonne sich häufiger zeigt und der Frost (hoffentlich) bis zum Winter Pause macht, steht sie an: die erste Mahd des Jahres. Das regelmäßige Schneiden des Rasens ist eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen überhaupt. „Pauschal lässt sich sagen, dass Rasen einmal in der Woche geschnitten werden sollte“, erklärt Michael Henze, Referent beim Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Teilweise sei es aber sogar sinnvoll zweimal pro Woche zum Schnitt anzusetzen, damit der Rasen dicht bleibt und stetig wächst. Dafür unerlässlich: das richtige Gerät. In den letzten Jahren kamen immer mehr Akku-Mäher auf den Markt. Und die schnitten im aktuellen Test auch besonders gut ab.

Was sind die Vor- und Nachteile bei Akku- und Kabelrasenmähern? Ein Vorteil im Gegensatz zum klassischen Benziner ist die Lautstärke. Das gilt sowohl für akkubetriebene Geräte, als auch für die netzbetriebenen. Außerdem sind sie im Betrieb auch deutlich sauberer. Akkumäher sind dabei genauso mobil wie Benziner. Die getesteten reichten für eine Rasenfläche von 250 bis 500 Quadratmeter. Danach muss aufgeladen werden und das kann bei manchen Geräten bis zu zwei Stunden dauern. Es gilt also: Das Mähen muss vorher geplant werden. Die Planung fällt bei den Kabelmähern weg. Sie laufen, solange eine Steckdose in der Nähe ist, was bei großen Flächen natürlich auch einen logostischen Mehraufwand bedeuten kann. Dafür sind die Geräte deutlich günstiger als Akkumäher. Bei denen kommt noch hinzu, dass die Akkus nach einigen Jahren ausgetauscht werden müssen, was weitere Investitionen erfordert. Kabelmäher sind leicht, günstig und sofort einsetzbar, aber: Das Umlegen der Kabel, falls Bäume oder die Gartenhütte im Weg sind kann mühsam sein. „Fast jeder ist wahrscheinlich schon einmal über das Kabel des Mähers gefahren“, sagt Michael Henze. Eine hohe Gefahr gebe es dabei zwar nicht, aber der Mäher wäre vorerst nicht einsatzfähig. Für große Flächen eignet sich auch immer noch der Benzin-Rasenmäher. „Da ist er einfach leistungsfähiger“, sagt Henze.