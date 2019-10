Ranking der wohlhabendsten Bürger : So reich sind die reichsten Deutschen

Düsseldorf Beim Ranking der wohlhabendsten Bürger wechselt der Spitzenreiter. Aus NRW stechen die Aldis und der Henkel-Clan hervor. Jeder der 132 Henkel-Erben verfügt über ein Vermögen von 151 Millionen Euro.

Wie gut geht es den ganz Wohlhabenden in Deutschland? Sehr gut. Das zeigen die neuen Zahlen des „Manager Magazins“ über die 1000 reichsten Personen oder Familien in der Bundesrepublik. Denn während der Aktienindex Dax in den letzten zwei Jahren um rund zehn Prozent abrutschte, gibt es seit 2018 konstant 200 Milliardäre und Milliardarsclans in Deutschland. Sechs der zehn reichsten Familien haben ihr Vermögen im letzten Jahr erhöht. Weil BMW massiv unter der Autokrise leidet, verloren die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt rund acht Milliarden Euro an Vermögen. 2019 waren die BMW-Hauptinhaber noch mit 34 Milliarden Euro reichste Familie in Deutschland, jetzt reicht es mit 26, 5 Milliarden Euro noch für Platz 3. Aufsteiger ist der Reimann-Clan aus Mannheim, der früher der Chemiekonzern Benckiser gehörte und die seitdem über eine Holdingfirma unter anderem in eine Kette an Tierkliniken investiert. Vor einem Jahr kamen die Reimanns auf 33 Milliarden Euro Vermögen, jetzt sind es 35 Milliarden Euro. „Die Wohlhabenden investieren oft sehr stabil“, sagt Studienautor Christoph Nesshöfer, „darum erreicht sie der allgemeine Abschwung an den Börsen etwas zeitversetzt.“

Dabei zeigt das Ranking der Reichen Stärken und Schwächen von Deutschland und NRW wie in einem Brennglas. Auffällig ist, wie wenige neue Gründer zu den wirklich wohlhabenden Bürgern gehören. Denn während in den USA Amazon-Gründer Jeff Bezos (Vermögen rund 130 Millliarden Dollar), Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (61 Milliarden Dollar) und die zwei Google-Vordenker Larry Page und Sergey Brin (jeweils mehr als 50 Milliarden Dollar) ihre Unternehmen in den letzten 20 Jahren aufbauten und jeweils zu den zehn Reichsten des Landes gehören, basiert das Vermögen der zehn reichsten Familien Deutschlands allesamt auf Aktivitäten, die vor mindestens 40 Jahren starteten.

Info Familienkonzerne in NRW im Umbruch Trend Fast alle Familienkonzerne in NRW kämpfen laut Studie mit Gegenwind.



Miele Der Waschmaschinenbauer wächst zwar. Doch um die Kosten zu senken, wurden Berater angeheuert.

Lidl gibt es seit 1973, Aldi expandiert seit den 50er-Jahren, BMW florierte schon unter Adolf Hitler, die Autozulieferer Knorr-Bremse und Schaeffler gehörten schon in den 50er Jahren zum Inventar, der Otto-Versand wurde 1949 gegründet.

Immerhin gehören mit Hasso Plattner und Dietmar Hopp zwei der drei Gründer des 1972 gegründeten Softwarekonzerns SAP mit jeweils mehr als acht Milliarden Euro an Vermögen zu den Top-20 des Landes. Auf Platz 56 kommt mit 2,9 Milliarden Euro Ralph Dommermuth als Hauptinhaber von United Internet (1&1). Und auf Rang 70 folgen die aus Köln kommenden Brüder Marc, Alexander und Oliver Samwer, die als Seriengründer unter anderem an Rocket Internet und Zalando beteiligt sind. „Deutschlands Wirtschaft ist eher solide als wachstumsorientiert“ ,sagt Autor Nesshöfer. „Da muss sich mehr tun.“ Nachholbedarf sieht auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP): Gründerfirmen und etablierte Unternehmen sollten stärker zusammenarbeiten, um von digitalen Chancen zu profitieren.

Dabei zeigt die Untersuchung auch, welche Rolle NRW beim Ranking der Reichen spielt: Während aus den neuen Ländern logischerweise niemand zu den 100 reichsten Familien Deutschlands gehört, sind es aus NRW immerhin 16 Clans inklusive den zwei Aldi-Familien, den Oetkers aus Bielefeld, den Rethmanns aus Lünen oder den Inhabern von Vorwerk in Wuppertal, der Familie Mittelsten Scheid. Hinzu kommen laut „Manager-Magazin“ die Inhaber der Brauerei Kronbacher mit 2,2 Milliarden Euro an geschätztem Vermögen, die Familie Boquoi als Eigentümer von Bofrost in Straelen oder auch mehrere Familien, die ihr Eigentum in Stiftungen überführten: So gehören der Schuhanbieter Deichmann aus Essen und der Medienkonzern Bertelsmann jeweils Stiftungen. Der jeweilige Wert wird auf mindestens 3,5 Milliarden Euro geschätzt.