Interview mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger : „Als hätten die Grünen die Lizenz zum Gelddrucken“

Arbeitgeberchef Rainer Dulger Foto: picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger übt im Interview mit unserer Redaktion deutliche Kritik am Programm der Grünen für die Bundestagswahl, lobt dagegen CDU-Chef Armin Laschet als Vermittler und fordert von der nächsten Regierung eine große Rentenreform: Das Renteneintrittsalter solle auch nach 2030 weiter über 67 Jahre hinaus ansteigen, damit auch seine Kinder noch eine auskömmliche Rente erhalten.

An diesem Samstag ist der Tag der Arbeit. Die Gewerkschaften fordern Reformen am Arbeitsmarkt, um die Folgen der Krise zu lindern. Zum Beispiel eine Verlängerung der Bezugszeit des Arbeitslosengeldes, wie sehen Sie das?

Dulger Der Tag der Arbeit ist ein Tag, auf den die Gewerkschaften zu Recht stolz sein können. Arbeit entsteht aber vor allem in den Unternehmen durch die verantwortliche Übernahme von Risiko, Innovationen und Dienstleistungen. Arbeit geht uns also alle an und Arbeit beschäftigt uns. Wir bewältigen gerade die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten. Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass die Wirtschaft schnell wieder in Gang kommt, denn das ist die Grundvoraussetzung für Wachstum und Beschäftigung. Unsere sozialen Sicherungssysteme haben in der Pandemie gut funktioniert und viele Krisenfolgen abgefedert. Aber nun sind die Kassen leer – da können wir uns keine zusätzliche Belastung der Sozialsysteme leisten.

Wie bekommen wir beim Impfen noch mehr Tempo?

Dulger Je mehr Impfangebote es gibt desto besser. Ärzte, Impfzentren und gerne auch Apotheken – wenn genug Impfstoff vorhanden ist, sollten alle, die können, auch impfen. Unsere Betriebsärzte in den Unternehmen stehen in den Startlöchern. Impfen ist im Moment die wirksamste Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Gesundheitsminister Spahn sagt, dass die Betriebsärzte erst ab Juni einbezogen werden sollen. Reicht das?

Dulger Wir hätten natürlich gerne schon im Mai losgelegt, klar. Nun ist es, wie es ist. Der Vorteil der Unternehmen ist, dass sie einen vertrauensvollen Zugang zu ihren Beschäftigten haben, wir erreichen rund 31 Millionen Menschen. Große Unternehmen haben bereits Impfstraßen errichtet – nun brauchen sie nur noch Impfstoff. Deutschland muss jetzt beim Impfen schneller und besser werden.

Was ist mit der Priorisierung? Sollten Betriebsärzte diese auch beachten?

Dulger Wenn die Betriebsärzte einbezogen werden und wir dementsprechend genügend Impfstoff haben, sollte die Priorisierung auch fallen. Es wäre kaum umsetzbar, in den Betrieben zu priorisieren. Zudem ist der größte Teil der Beschäftigten nicht durch die Impfverordnung erfasst. Die Politik ist jetzt gefordert, so rasch wie möglich die letzten Voraussetzungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Impfdosen in ausreichender Menge auch für die Betriebsärzte zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen es doch überall um uns herum auf der Welt: Hier ist mit Fantasie und Beweglichkeit mehr zu erreichen als mit Bedenkenträgerei.

Aktuell streitet das Land darüber, wie schnell Geimpfte ihre Grundrechte zurückerhalten sollen. Die Kanzlerin bremst mit Blick auf Gerechtigkeitsdebatten. Was sagen Sie?

Dulger Ich würde hier empfehlen den ersten vor dem zweiten Schritt zu machen. Dass Geimpfte ihre Rechte wieder wahrnehmen können, die ihnen vorübergehend vorenthalten wurden, versteht sich von selbst – und sollte deshalb so konsequent wie möglich weiter verfolgt werden. Viel dringlicher ist allerdings: Geimpfte überhaupt in relevanter Masse zu schaffen! Wenn wir schneller impfen, erledigt sich die Debatte von selbst.

Wie lange können die Unternehmen diesen Jo-Jo-Lockdown durch die Bundes-Notbremse, also das Auf- und Zumachen bei Überschreitung des Inzidenzwertes von 100, noch aushalten?

Dulger Ich halte diese reine Inzidenz-Politik für überholt. Wir sollten auch andere Parameter mit einbeziehen, wie beispielsweise die Auslastung von Intensivbetten und den R-Wert. Digitale Möglichkeiten zur Kontaktverfolgung müssen stärker genutzt werden. Solange Datenschutz vor Gesundheitsschutz geht, werden wir auch in der nächsten Pandemie wieder ins Stolpern kommen.

Sollten wir die Bundes-Notbremse früher als Ende Juni beenden?

Dulger Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten drei bis vier Wochen so viel Impfstoff bekommen, dass wir endlich Licht am Ende des Tunnels sehen werden. Zumindest ist es durch die Bundes-Notbremse regulatorischer Unsinn, wenn Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren auf einer Insel in der Nord- oder Ostsee gelten – obwohl es laut Gesundheitsamt dort aktuell gar keine bekannten Infektionsfälle gibt und die Inzidenz bei Null liegt.

Über Monate hatte der Staat die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Nun greift sie wieder ab heute. Müssen wir diese Frist verlängern, weil der Lockdown anhält?

Dulger Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat vielen Betrieben sehr geholfen, die unverschuldet in die Krise geraten sind. Doch letztlich zielt diese Maßnahme auch nur auf Symptome ab. Die Beschäftigten – vor allem in Gastronomie, Handel und Tourismus – brauchen jetzt ein Licht am Ende des Tunnels.

Unternehmen mussten monatelang auf Hilfe warten, viele haben die Dezemberhilfe erst im Frühjahr erhalten. Wie sieht es jetzt aus?

Dulger Bis zum Februar lief es gar nicht rund, das ist wahr. Seit März läuft es besser. Doch klar ist: Die finanziellen Reserven sind bei vielen Firmen aufgebraucht. Der Staat muss die Unternehmen unbürokratisch und zuverlässig weiter unterstützen.

Ein besonderes Problem haben Solo-Selbstständige. Der Staat verweist sie auf Hartz IV. Ist das eine Alternative für Unternehmer?

Dulger Wenn Sie einen Handwerksmeister danach fragen, wird der Ihnen sagen, dass es mit seinem Stolz nicht zu vereinbaren ist, den Staat um Hilfe zu bitten. Wenn sie jahrelang für ihre Selbstständigkeit Tag und Nacht geackert haben, dann fällt ihnen dieser Schritt einfach schwer. Und wenn die aktuelle Fixkosten-orientierte Hilfe dazu führt, dass bei Soloselbständigen keine Hilfe ankommt, müssen wir die Hilfssysteme für die nächste Krise so anpassen, dass das nicht mehr passieren kann.

Bald wird der Bundestag neu gewählt. SPD, Grüne und Linke treten mit Programmen an, die zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft bedeuten. Fehlt den Parteien das Verständnis für die Wirtschaft?

Dulger In Deutschland wird zu viel darüber diskutiert, wie wir Geld verteilen, und zu wenig, wo es herkommt. Das spiegelt sich leider in vielen Parteiprogrammen wider. Aber es geht doch eigentlich zuerst um die Frage, wovon wir in Zukunft leben wollen und nicht wie.

Grüne, SPD und Linke fordern eine Vermögenssteuer und eine höhere Einkommensteuer für Gutverdiener. Was halten Sie davon?

Dulger Wir müssen eine historische Wirtschaftskrise bewältigen, jetzt ist mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt für Steuererhöhungen.

Wie sieht es bei der Erbschaftsteuer aus, dürfte die steigen?

Dulger Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: Eine Firma mit zehn Angestellten und einem Betriebsvermögen von zehn Millionen Euro wird vererbt. Darauf würden im Normalfall 15 Prozent Erbschaftsteuer fällig. Das Vermögen der Erben steckt aber im Betrieb – sie sind deshalb gar nicht in der Lage, 1,5 Millionen Euro Steuer zu zahlen. Im Ergebnis müssten die Erben also den Betrieb verkaufen. Das kann ja wohl nicht der richtige Weg sein! Deshalb rate ich jeder neuen Bundesregierung: Hände weg von der Erbschaftsteuer – auch damit junge Menschen wieder Mut fassen, ein Unternehmen zu gründen.

Die Grünen zum Beispiel wollen aber auch die Erbschaftsteuer erhöhen. Könnten Sie mit einer Bundeskanzlerin Baerbock leben?

Dulger Es gab in der Vergangenheit einige Parteien, wo das Programm nicht zum Kandidaten passte. Wir bewerten ein Regierungsprogramm ganz sicher nicht über den Eindruck von einem Kandidaten oder einer Kandidatin, sondern über dessen Inhalt. Hier lässt sich beobachten, dass den Grünen gerade von allen einen Persilschein ausgestellt bekommen, den wir noch teuer bezahlen werden, wenn wir nicht aufpassen. Das 134 Seiten starke Programm liest sich, als hätten die Grünen eine Lizenz zum Gelddrucken.

…deshalb ja die Steuererhöhungen im Programm…

Dulger Nochmal: Das grüne Wahlprogramm ist alles andere als beschäftigungsfreundlich – ein Programm für wirtschaftliches Wachstum sieht anders aus. Neben einer ökologischen Nachhaltigkeit gibt es auch eine Ökonomische: Wir müssen die Wirtschaftsstärke des Landes erhalten, denn nur so können wir den Wohlstand bewahren. Wer die Wirtschaft noch stärker belastet als sie es ohnehin schon ist, der vernichtet Wohlstand.

Die Grünen sind in einigen Umfragen aber derzeit nun mal die stärkste Partei. Würde Sie Grün-Schwarz abschrecken?

Dulger Umfragen sind Momentaufnahmen. Zudem liegen zwischen Wahlprogrammen und praktischem Regierungshandeln oft Welten. Ich lebe ja in Baden-Württemberg und bin mit der grün-schwarzen Regierung hier durchaus zufrieden. Anders als bei den Bundesgrünen ist hier aber auch keine Ideologie zu spüren: Die Grünen in Baden-Württemberg stärken die Autoindustrie, bauen Autobahnen und fällen auch mal einen Baum.

Die Union hat noch gar kein Wahlprogramm. Stattdessen gab es Chaos bei Wirtschaftshilfen, dann die Homeoffice- und Testpflicht – sind Sie von Peter Altmaier und der Union enttäuscht?

Dulger Weder Peter Altmaier noch die Union haben diese Bürokratisierungen der Hilfen durchgefochten, sondern die SPD. Wenn wir von einer Partei enttäuscht sind, dann von der SPD. Aber blicken wir in die Zukunft: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist ein Mann, der das Gespräch mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften sucht. Er vermittelt mir den klaren Eindruck, dass wir mit ihm die Herausforderungen, vor die uns die Corona-Krise in Deutschland stellt, gemeinsam meistern können.

Ihr Urteil darüber werden die Wähler im September fällen. Kommen wir zurück zur konkreten Politik: Bei der Rentenversicherung drohen nach der Krise schnellere Beitragsanstiege. Was sollte getan werden, um das zu verhindern?

Dulger Wir brauchen die Deckelung der Sozialabgabenquote bei 40 Prozent. Die Deckelung muss in Form eines Gesetzes von Verfassungsrang verankert werden, denn nur so bleiben wir zukunftsfähig. Deshalb brauchen wir in der nächsten Legislaturperiode dringend die Sanierung der Altersvorsorge. Unser Generationenvertrag ist eine Zeitbombe. Nur mit kosmetischen Maßnahmen werden wir sie nicht entschärfen können. Wir müssen uns endlich ehrlich machen und ganz klar sagen: Wir werden alle länger arbeiten müssen, damit die Sozialsysteme weiter funktionieren und auch meine Kinder noch eine Chance auf eine auskömmliche Rente haben.

Was heißt das konkret? Ein höheres Renteneintrittsalter über 67 hinaus nach 2030?