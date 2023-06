Ewigkeitslasten im Bergbau RAG-Stiftung verliert Vermögen

Operativ haben Evonik und Vivawest geliefert: Der Essener Chemiekonzern hat an die Stiftung eine Dividende von knapp 300 Millionen Euro ausgeschüttet. Die RAG-Stiftung hält 54,9 Prozent der Evonik-Aktien. „Wir haben keine Eile, hier irgendwelche schnellen Abbaumaßnahmen fortzuführen“, so Tönjes. Es stünden aber drei Wandelanleihen aus, die in den nächsten Jahren fällig würden. Damit wird die Stiftung Aktien abgeben müssen. 2026 könnte die Beteiligung an Evonik unter 50 Prozent fallen. Die Stiftung kann ihre Beteiligung dauerhaft auf 25 Prozent plus x senken. Der Immobilienkonzern Vivawest lieferte knapp 60 Millionen Euro an Dividende ab.