Teurer Flirt mit Benko RAG-Stiftung muss wegen Signa Millionen abschreiben

Der Stiftungs-Chef verteidigte den Einstieg in die Geschäfte des schillernden Österreichers: Die Insolvenz sei nicht vorhersehbar gewesen. 2017 hatte der damalige Stiftungsvorstand entschieden, bei Signa Prime einzusteigen. „Wenn man zu diesem Zeitpunkt in hochkarätige europäische Immobilien investieren wollte, führte an Signa kein Weg vorbei“, sagte Tönjes der „FAZ“ weiter. Das Investment habe sich zunächst sehr positiv entwickelt. So seien rund 60 Millionen Euro an Dividenden zurückgeflossen, über einen Teilverkauf später noch mal 20 Millionen Euro. „In den Immobiliengesellschaften Prime und später auch bei Development investiert zu sein, war zunächst ein sehr gutes Geschäft“, meinte Tönjes. Ab 2022 habe sich das stark eingetrübt. 2023 stürzte dann Benkos Kartenhaus ein.