Bilanz der RAG-Stiftung : Kosten für Ewigkeitslasten des Bergbaus steigen auf 300 Millionen Euro

Essen Die RAG-Stiftung sieht sich aber gut gerüstet, um auch 300 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen. 2018 war ein gutes Jahr. Für Ärger sorgt die Kündigung von 200 Bergleuten.

Elf Jahre konnte die RAG-Stiftung Vermögen aufbauen, seit Februar muss sie zahlen: Die Stiftung kommt für die Ewigkeitskosten des Bergbaus wie das Abpumpen der Gruben auf. Allerdings fallen die Kosten höher aus als zunächst geplant: Die zunächst geplanten 220 Millionen Euro pro Jahr werden nicht reichen, kündigte Stiftungschef Bernd Tönjes an. Für 2019 rechne man mit 300 Millionen Euro. Der Grund: Widerstände von Politik und Bürgern haben bisher verhindert, dass der Zechenkonzern RAG die Gruben verfüllen und das Grubenwasser ansteigen lassen kann. Vor allem im Saarland wehren sich die Bürger dagegen. In NRW hatte das lange das einst grüne Umweltministerium. Nun sind die Genehmigungen auf dem Weg.

Die Stiftung werde aber auch die höheren Kosten tragen können, so Tönjes. „Der Steuerzahler muss nicht für die Ewigkeitskosten zahlen“, betonte der Nachfolger von Werner Müller.

Das Vermögen der Stiftung beträgt mittlerweile 17 Milliarden Euro. „Wir sind finanziell hervorragend ausgestattet“, so Tönjes. Allein im vergangenen Jahr hat die Stiftung (wie berichtet) 454 Millionen an Gewinnen einstreichen können. Ein Rekordergebnis – „einen wesentlichen Anteil daran trägt Helmut Linssen“, sagte Tönjes. Linssen hatte sein Amt im April aus Altersgründen niedergelegt.

Hinzu kamen 458 Millionen Euro, die die Stiftung aus dem Verkauf von 3,5 Prozent ihrer Evonik-Beteiligung erzielt hat. Die Stiftung hält nun noch 64,3 Prozent an dem Chemiekonzerns. Tönjes bedauerte den niedrigen Kurs, die Evonikaktie notiert bei 24 Euro nach 33 Euro zum Börsenstart 2013. „Während der Konzernumbau gut vorankommt, lässt die Wertschätzung des Kapitalmarktes für Evonik nach wie vor zu wünschen übrig. Wir fordern von Evonik nachhaltiges und profitables Wachstum verbunden mit einer attraktiven Dividendenpolitik“, sagte Tönjes. Die Stiftung wolle auch weiter Hauptaktionär bei Evonik bleiben.

Aufgestockt hat die Stiftung ihren Anteil an der Wohnungsgesellschaft Vivawest, die hält nun 40 Prozent. Das Unternehmen (120.000 Wohungen) überwies im vergangenen Jahr 36 Millionen Euro an die Stiftung. „Wir erwarteten weiter konstant stabile Ausschüttungen“, so Tönjes. Zugleich betonte Bergerhoff-Wodopia, Vivawest werde ein sozialer Vermieter bleiben. Die Durchschnittsmiete im Bestand liege bei 5,65 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich unter dem Landesschnitt von 6,70 Euro.