Renaissance der Steinkohle in NRW : „Stillgelegte Bergwerke sind für immer verloren“

Die Zeche Prosper Haniel wurde 2018 geschlossen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Gebiete bei Schermbeck und Hamm könnte man in der Not aber öffnen, sagte RAG-Stiftungs-Chef Bernd Tönjes. Durch den Ukraine-Krieg hat die Stiftung Vermögen verloren, doch die Einnahmen reichen aus. Vivawest will nicht auf Dauer Sponsor bei Schalke 04 bleiben.

Seit dem Angriff auf die Ukraine arbeitet Deutschland fieberhaft daran, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Gibt es eine Chance, den deutschen Steinkohlen-Bergbau wiederzubeleben, nachdem 2018 mit Prosper Haniel die letzte deutsche Zeche geschlossen worden war? „Die stillgelegten Bergwerke sind für immer verloren, die Pumpen sind abgestellt, die Gruben laufen voll“, sagte Bernd Tönjes, Chef der RAG-Stiftung. „Wenn die Not aber sehr groß ist, könnten wir in die Anschlussfelder gehen.“ Das seien die Bereiche nördlich der letzten Gruben, so das Gebiet Donar bei Hamm und das Gebiet rund um Schermbeck. Man habe immer darauf hingewiesen, dass Hilfe für den Bergbau eine Versicherungsprämie für die Versorgungssicherheit sei, sagte der gelernte Bergmann, betonte aber auch: „Das würde zehn Jahre in Anspruch nehmen und ist eher eine theoretische Möglichkeit.“

Die Folgen des Ukraine-Krieges und der Wirbel an den Kapitalmärkten setzen auch der RAG-Stiftung zu: Das Gesamtvermögen verlor acht Prozent an Wert und fiel auf rund 20 Milliarden Euro. „Das ist bedauerlich, aber verkraftbar“, so Tönjes. Die führende Größe seien ohnehin die Einnahmen. Und die legten im Jahr 2021 zu: Die Stiftung erhöhte ihren Jahreserfolg auf 665 Millionen Euro und damit stärker als geplant.

Dazu trug auch der Verkauf von Tafelsilber bei. Die Stiftung trennte sich von Evonik-Anteilen in Höhe von 261 Millionen Euro. Doch auch ohne diesen Verkauf reichten die Einnahmen aus, zumal die Ausgaben für die Ewigkeitskosten des Bergbaus (Abpumpen der Gruben) auf 264 Millionen Euro sanken. „Diese bemerkenswerte Einsparung ist das Ergebnis langfristiger Planungen“, sagte Tönjes. „Ich kann mich sehr dafür begeistern, wenn ein Plan aufgeht.“

Die wichtigste Beteiligung bleibt die am Chemiekonzern Evonik, die 35 Prozent des Stiftungs-Vermögens ausmacht. Der Essener Konzern hat 305 Millionen Euro Dividende an die Stiftung überwiesen. Diese hält noch 56 Prozent der Anteile und will diesen Anteil langfristig auf gut 25 Prozent senken, um sich breiter aufzustellen. „Evonik ist ein gutes Investment. Wir haben keine Eile, uns von weiteren Anteilen zu trennen. Wir werden ein signifikanter Anteilseigner bleiben“, bekräftigte Tönjes. Die Evonik-Aktie war im Zuge des Krieges teilweise auf 22,40 Euro gesunken. Sie war 2013 mit einem Kurs von 33 Euro an die Börse gekommen.

Gut liefen auch die Geschäfte des Wohnungskonzerns Vivawest, der 56 Millionen Euro an die Stiftung ausschüttete. Zugleich freute sich Tönjes, dass Vivawest unkompliziert dem FC Schalke 04 half, als dieser sich vom russischen Sponsor Gazprom trennte. „Wenn ein lohnendes Engagement auch noch die Solidarität unterstreicht, die wir hier im Ruhrgebiet leben – umso besser“, so Tönjes. Das Sponsoring eines nun wieder Erstliga-Vereins übersteige aber die Möglichkeiten von Vivawest, ergänzte Stiftungs-Vorstand Bärbel Bergerhoff-Wodopia.Verhandlungen über das weitere Vorgehen liefen.

Die RAG, die bis 2018 die Zechen betrieben hat und jetzt für die Wasserhaltung zuständig ist, will die Ewigkeitskosten weiter senken. „Als prominentes Beispiel sei hier die Emscher genannt, in die nach 150 Jahren kein Grubenwasser mehr eingeleitet wird“, sagte Tönjes. Mitte September soll auch die neue Emscher-Mündung in Dinslaken eröffnet werden. Die Zahl der RAG-Beschäftigten sank auf 741.

Die RAG-Stiftung erhöht ihr jährliches Fördervolumen auf 32 Millionen Euro. „Es ist folgerichtig, wenn wir – wie es sich mein Vorgänger Werner Müller auch schon gewünscht hat – wieder mehr Geld über unsere Förderaktivitäten an die ehemaligen Bergbauregionen zurückgeben“, sagte Tönjes und erinnerte daran, dass der 2019 verstorbene Erfinder der Stiftung am Mittwoch 76 Jahre alt geworden wäre. Unter anderem gibt die Stiftung zwei Millionen Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine, darunter krebskranke Kinder.