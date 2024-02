Gewinneinbruch bei Hildener Unternehmen Übernahmegerüchte treiben Qiagen-Aktie

In der Corona-Krise war Qiagen noch einer der wirtschaftlichen Gewinner. Nach dem Ende der Pandemie sieht es bei dem Hildener Konzern trüber aus: Der Umsatz sank um acht Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar, wie Qiagen am Dienstagabend mitteilte. Der Konzerngewinn brach fast um ein Fünftel auf 341 Millionen Dollar ein. Was Anleger und Belegschaft mehr elektrisieren dürfte: Es gibt neue Übernahmegerüchte.