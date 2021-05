Hildener Biotech-Unternehmen : Qiagen profitiert vom guten Geschäft mit Corona-Tests

Hilden Das Geschäft mit Coronatests sorgt für steigenden Umsatz des Hildener Unternehmens. Aber auch das klassische Testgeschäft brummt. Qiagen-Chef Sackers erwartet nicht, dass ein neuer Übernahmeversuch kommt.

Zunächst waren vor allem reine Screenings-Tests gefragt, die feststellten, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Nun rücken Tests zur Bestimmung der Mutationen in den Vordergrund. Die Städte Köln und Düsseldorf etwa genotypisieren die Coronaviren-Befunde, erklärte Sackers. „Auch die Impfhersteller müssen genau wissen, wie sich die Mutationen entwickeln und welche in einer Region vorherrschen“, so Sackers. Dennoch geht der Qiagen-Chef davon aus, dass sich das Covid-Geschäft in den nächsten Monaten „relativieren“ wird und der Umsatz stagniert.