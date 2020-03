Putin unterschreibt Gesetz : Russische Regierung kauft größte Bank des Landes

Ein Mann läuft am Hauptsitz der Sberbank in Russland vorbei. Foto: REUTERS/DENIS SINYAKOV

Moskau Bislang war die älteste Bank Russlands im Besitz der für die Bankenaufsicht zuständigen Zentralbank. Die russische Regierung hat die „Sberbank“ nun gekauft, Putin unterschrieb am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz.

Die russische Regierung hat die Sberbank als höchst profitable und größte Bank des Landes gekauft. Sie nimmt damit mehr Einfluss auf das Institut und kann die Finanzströme im größten Land der Erde einfacher kontrollieren. Dem Kreml zufolge unterzeichnete Präsident Wladimir Putin am Mittwoch ein Gesetz zum Erwerb der Aktien. Das Finanzministerium hält demnach künftig mit 52,3 Prozent der Stammaktien eine Mehrheit an dem Geldinstitut.

Bislang war die älteste Bank Russlands im Besitz der für die Bankenaufsicht zuständigen Zentralbank. Dieser Interessenkonflikt werde nun beseitigt, heißt es in Medienberichten. Zudem kann die Regierung in den nächsten Jahren mit zusätzlichen Einnahmen rechnen: Aktien der Sberbank werfen in aller Regel hohe Dividenden ab.