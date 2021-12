Publicis-Manager Christoph Pietsch : „Wir haben durch Corona vieles verloren“

Interview Düsseldorf Die Werbebranche lebt von der Kreativität ihrer Mitarbeiter, doch die Pandemie zwingt viele Teams ins Homeoffice. Christoph Pietsch bedauert das – sieht aber gerade in Düsseldorf noch andere Probleme.

Die Publicis-Gruppe ist mit rund 85.000 Mitarbeitern der zweitwertvollste Werbekonzernen der Welt. Ab 2022 dürfen die Mitarbeiter bis zu sechs Wochen im Jahr an anderen Orten der Welt arbeiten – zum Beispiel in Düsseldorf. Am Standort ist man jedenfalls aktuell sehr bemüht, die Kollegen für das Rheinland zu begeistern, sofern die Pandemie es zulässt.

Kann man gute Werbung im Homeoffice machen? Oder anders gefragt: Was macht die Pandemie mit diesem besonderen Geist, den es ja angeblich in der Werbebranche gibt?

Pietsch Nicht nur angeblich. Es gibt ihn wirklich. Aber aktuell findet alles digital statt, ich finde das grausam. Agenturen leben ganz stark von ihrer Kultur. Denn der Nährboden von Kreativität ist der Austausch zwischen Menschen. Und durch die Pandemie haben wir viele identitätsstiftende Momente verloren – das Arbeiten in Teams, die späte „Pitch-Pizza“, wenn man noch gemeinsam an einer Ideen arbeitet, oder das Feierabendbier, wenn man es geschafft hatte. Das fehlt nicht nur bei uns. Alle Agenturen kämpfen mit den Umständen und dafür, Identifikation mit der Arbeitgebermarke zu erhalten.

Sie bieten Publicis-Mitarbeitern nun an, sechs Wochen an anderen Orten auf der Welt zu arbeiten – und hoffen vermutlich darauf, dass viele auch nach Düsseldorf kommen. Ist Düsseldorf attraktiv genug als Standort, um gegen Berlin, Hamburg oder München zu punkten?

Pietsch Ich bin seit vielen Jahren überzeugter Wahl-Düsseldorfer, ich schätze diese Stadt. Aber natürlich ist es so: Man verliebt sich in Menschen wegen ihrer Ecken und Kanten. Bei Städten ist es ähnlich. Diese Ecken und Kanten gibt es in Düsseldorf auch, die Stadt zeigt sie aber nicht selbstbewusst genug. Ich bin überzeugt, wir könnten den Charme von Düsseldorf noch stärker herausstellen. Und wir als Kreativbranche können und wollen da natürlich einen Beitrag leisten, wenn das gewünscht ist.

Erfahren Sie denn umgekehrt genug Unterstützung vonseiten der Stadt?

Pietsch Wir fühlen uns als Kreativbranche eher unterrepräsentiert. Aus der Welt der Marken wissen wir, dass wir die Zukunft nur zusammen meistern können. Das gilt auch für Stadtgesellschaften. Und dafür gibt es noch viel zu wenig Dialog zwischen Kreativen, Wirtschaft und beispielsweise dem Rathaus. Das war in früheren Zeiten einmal anders. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man einen Beirat wiederbelebt; einen Kreis, in dem man die Innovatoren, Köpfe aus Kunst, Kultur und Kommunikation, zusammenbringt. Der frühere Oberbürgermeister Thomas Geisel hat das mal gemacht. Inzwischen gibt es das nicht mehr. Ich habe nie verstanden, warum Düsseldorf aus dem Humus im Kreativbereich, einem echten Wettbewerbsvorteil, so wenig macht. Andere Wirtschaftszentren sind da aktiver.

Wer macht es besser?

Pietsch Die Städte mit einer klaren Strategie und Idee. München, Amsterdam, Lissabon, selbst Frankfurt.

Wer hätte das gedacht.

Pietsch Oder schauen Sie zum Beispiel mal nach Hamburg. Die Stadt wirbt mit ihrer Kreativszene und will ein Teil von ihr sein. Auch bei Großprojekten bedient man sich bei lokalen Spielern. Bei der Elbphilharmonie kamen zum Beispiel Achtung! und Jung von Matt zum Zuge. Dort ist man stolz auf die Kreativindustrie in der Stadt. In Düsseldorf war das auch mal so.

