Düsseldorf : Provinzial-Versicherer kurz vor Fusion

Düsseldorf Die Anteilseigner und Gewährträger der Provinzial Rheinland und Nordwest sind sich weitgehend einig. Vorstandschef soll offenbar Wolfgang Breuer werden. Der Sitz der neuen Gesellschaft soll in Münster sein.

Durch die Fusion soll ein Versicherer mit Prämieneinnahmen von mehr als sechs Milliarden Euro entstehen. Die neue Holding soll in Münster, der Sitz des gemeinsamen Schaden- und Unfallversicherers mit dem Vertriebsgeschäft in Düsseldorf sein. Vorstandschef wird nach Informationen unserer Zeitung Wolfgang Breuer, derzeit Chef der Provinzial Nordwest, die dem Vernehmen nach das erste Zugriffsrecht auf den Spitzenposten hat. Der gegenwärtige Provinzial-Rheinland-Chef Patric Fedlmeier würde dann Stellvertreter.

Das Konstrukt ist kompliziert. An der neuen Gesellschaft, deren Name noch nicht feststeht, sind die derzeitigen Eigentümer der Provinzial Nordwest Holding (mehrere Sparkassenverbände sowie ein Landschaftsverband) direkt beteiligt, während auf der rheinischen Seite die Provinzial Rheinland Holding Anteilseigner wird. Die wiederum ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Gewährträger die Sparkassenverbände in Düsseldorf uns Mainz sowie der Landschaftsverband Rheinland in Köln sind. Die wollten die Umwandlung offenbar nicht, so dass der Kunstgriff in Sachen Rechtsform notwendig wird.