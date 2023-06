Werbeversprechen vom perfekten Körper Wie gesund ist Proteinpulver wirklich?

Die junge Frau ist um 5.30 Uhr aufgestanden und hat Sport gemacht, jetzt hält sie lächelnd ihren Eiweißshake in die Kamera. Sie ernährt sich gesund, nimmt immer genügend Proteine zu sich. Sie hat ihr Leben im Griff. So suggeriert es zumindest das kurze Video, das sie auf Instagram gepostet hat, mit Zeitstempeln und ruhiger Yogamusik im Hintergrund. Ihr Name? Belanglos, denn Videos dieser Art laden junge Frauen (und manchmal auch Männer) derzeit zu Tausenden in den sozialen Medien hoch. Manche wollen offenbar ihren Alltag teilen, andere bewerben nebenbei noch Nahrungsergänzungsmittel. Ganz vorne mit dabei: Proteinpulver.