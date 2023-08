Alarmruf von Chemie und Stahl Industriestrompreis – das spricht dafür und das dagegen

Der Kampf um den Industriestrompreis spitzt sich zu. Nachdem Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch der Milliarden-Subvention eine Absage erteilt hat, macht nun ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Industrie-Verbänden Druck: „Deutschland braucht schnell die Entscheidung für einen wirksamen Brückenstrompreis“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Appell einer Allianz, zu der die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE sowie der Verband der Chemischen Industrie (VCI), die Wirtschaftsvereinigung Stahl, der Papier- und Baustoff-Verband zählen. „Das Haus brennt, und wir brauchen den Brückenstrompreis dringend als Löschwasser“, sagte Markus Steilemann, Covestro-Chef und VCI-Präsident.