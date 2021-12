Für Sparer ab 2030 nur noch eine Million Euro geschützt : Privatbanken schränken Einlagensicherung ein

Frankfurt Die privaten Banken in Deutschland stellen ihre Einlagensicherung neu auf. Künftig sollen Höchstgrenzen beim Schutz der Kundeneinlagen gelten: Ab 2030 soll nur noch eine Million Euro für Privatpersonen gesichert seien. Öffentlich-rechtliche Körperschaften sollen gar nicht mehr geschützt werden.

Die Pleite der Greensill-Bank in diesem Jahr war wohl der letzte Anstoß, den der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in Deutschland für eine grundlegende Reform benötigt hat. Denn da mussten drei Milliarden Euro an Einlagen an die Kunden zurückerstattet werden, von denen die privaten Banken zwei Drittel tragen mussten. Auch der Fall der Maple Bank war teuer: 2016 war die Tochter der australischen Bank wegen Steuernachforderungen nach cum-ex-Geschäften überschuldet und konnte die Kundeneinlagen im Volumen von 2,6 Milliarden Euro nicht mehr zurückzahlen. Nun solle die Einlagensicherung noch stärker danach ausgerichtet werden, dass sie ihrer Kernaufgabe gerecht werden könne, nämlich dem Schutz der Anleger, die die Einlagensicherung wirklich brauchten, sagte der BdB-Präsident, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Dass diese sich auch in Zukunft keine Sorgen um ihre Einlagen machen müssten, bleibe die oberste Maxime für die privaten Geldhäuser.