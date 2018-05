Kultmarke Fisherman's Friend sorgt für Hero Momente am Nürburgring

Bonn (ots) -

Nach dem Run ist vor dem Run: Der Lauf am Nürburgring stellte den Auftakt der diesjährigen Fisherman's Friend StrongmanRun Saison dar! Weiter geht's mit GO HEAVY am 9. Juni 2018 in Wacken, wenn der heilige Boden des größten Heavy Metal-Festivals der Welt zum wohl schlammigsten Hindernislauf Schleswig-Holsteins wird. Am Fühlinger See in Köln warten unter dem Motto GO FUN am 8. September 2018 aufregende Wasserfälle sowie erfrischende Schwimmstrecken darauf, von tausenden Heroes bewältigt zu werden.