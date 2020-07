Im Urlaub beim Tanken sparen : In diesen Ländern ist der Sprit günstiger als in Deutschland

Der Zapfhahn einer Zapfsäule an einer Tankstelle steckt im Tank eines Autos. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf In diesem Jahr geht es für viele Deutsche mit dem Auto in den Urlaub. Durch geschicktes Tanken kann man dabei kräftig sparen - vor allem im Ausland. In welchen Ländern der Sprit günstiger ist als in Deutschland.

Besser in Deutschland nochmal volltanken oder lieber bis hinter der Grenze warten, und dort eine Tankstelle aufsuchen? Das fragen sich viele Autofahrer besonders zur Ferienzeit, wenn es mit der Familie in den Urlaub geht. Nach dem vorübergehenden Ölpreis-Tief vor einigen Monaten haben sich die Spritpreise wieder erholt. Eine höhere Nachfrage an der Zapfsäule und der gestiegene Rohölpreis sind der Grund. Auf Vor-Corona-Niveau sind die Preise zwar noch nicht angekommen, doch was nicht ist, kann schließlich noch werden - vor allem zum Ferienbeginn.

Innerhalb Deutschlands empfiehlt der ADAC Autofahrern, die Preise vor dem Tanken zu vergleichen - so spart man Geld und kurbelt zudem den Wettbewerb an. Am günstigsten tankt der Autofahrer hierzulande einer aktuellen Auswertung des ADAC zufolge abends zwischen 18 und 22 Uhr. Teure Autobahntankstellen sollten dabei in jedem Fall vermieden werden. Doch wie sieht es im Ausland aus?

Geht es für den Urlaub in die Schweiz, sollte man in jedem Fall vor der Grenze an einer Tankstelle Halt machen - und am besten volltanken, rät der ADAC. In Österreich zum Beispiel sei Kraftstoff jedoch günstiger als in Deutschland, hier lohnt es sich also abzuwarten. Die jeweils aktuellen Durchschnittspreise aller europäischen Länder für Diesel und Benzin findet man auf der Internetseite des ADAC. Von den Nachbarländern sind die Spritkosten demnach in Luxemburg, Polen und Tschechien derzeit am günstigsten. Höher als in Deutschland sind die Preise in Frankreich, der Niederlande und Dänemark.