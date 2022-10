Preisträger „Wirtschaft im Wandel“ : Start-up züchtet Insekten für nachhaltigere Landwirtschaft

Ahaus Drei Ahauser verarbeiten schwarze Soldatenfliegen zu Mehl, das sie als Futtermittel verkaufen. Jetzt wollen sie Bauern aus der Umgebung dafür begeistern.

Als Dirk Wessendorf vor 13 Jahren eine alte Fabrikhalle in Ahaus kaufte, ahnte er nicht, dass er darin mal Insekten züchten würde. Er überlegte lange, was er mit den 10.000 Quadratmetern anstellen könnte – bis er einen Züchter von schwarzen Soldatenfliegen kennenlernte. Das ist eine Insektenart, die man – ähnlich wie Schweine – erst mästen, dann schlachten und schließlich zu Tiernahrung oder Lebensmitteln weiterverarbeiten kann. Vor allem aber macht sie Landwirtschaft nachhaltiger, denn sie verwerten Futter besser als andere Nutztiere und ihre Ausscheidungen kann man beispielsweise als Dünger verwenden.

Der Gedanke ließ Wessendorf nicht mehr los und er gründete 2018 gemeinsam mit dem Ahauser Landwirt Günther Wielens und Elektrotechniker Martin Ewering das Start-up Illucens. Es produziert im industriellen Stile Larven der schwarzen Soldatenfliege, die im Lateinischen „Hermetia Illucens“ heißt, trocknet sie oder verarbeitet sie zu Insektenöl oder -mehl. Damit kann man dann Heim- oder Nutztiere füttern. „Diese Kompostfliege bietet so viele Vorteile“, sagt Firmensprecherin Bärbel Girardin. Denn die Larven ernähren sich von landwirtschaftlichen Reststoffen, die ansonsten lediglich in Biogasanlagen verwertet werden. So entstehen wertvolle Proteine – ein sogenannter Upcycling-Prozess entsteht. Upcycling bedeutet, dass aus Abfallprodukten neuwertige Produkte hergestellt werden. Das Öl, das man aus den Insekten gewinnen kann, ist reich an Laurinsäure und kann Palmöl ersetzen, Chitin wird in der Kosmetikindustrie eingesetzt. „Insgesamt können Insekten dazu beitragen, eine nachhaltige, regionale und klimafreundliche Kreislaufwirtschaft zu etablieren“, sagt Girardin. Der Importbedarf an Protein werde gesenkt, Abfälle würden reduziert.