Fünftes Quartal in Folge : Wohnimmobilien erneut mehr als 10 Prozent teurer

Fünftes Quartal in Folge

Wiesbaden Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Preise für Wohnimmobilien um mehr als 10 Prozent gestiegen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Besonders betroffen sind die ländlichen Regionen.

Das Wohnen in Deutschland wird immer teurer. Häuser und Wohnungen haben sich das fünfte Quartal in Folge um mehr als zehn Prozent verteuert. Allerdings verlangsamte sich der Preisanstieg etwas, wie aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Im Zeitraum April bis Juni 2022 stiegen die Preise für Wohnimmobilien im Schnitt um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hatte der Zuwachs nach jüngsten Daten noch 11,6 Prozent betragen.