Verbraucherschützer kritisieren Streaminganbieter Das können Sie gegen die Preiserhöhung bei Amazon Prime tun

Als die ersten Streamingdienste in Deutschland aufkamen, war die Freude groß: Egal, zu welcher Uhrzeit man den Fernseher einschaltete – es lief nur das, worauf man wirklich Lust hatte. Und die nervigen Werbepausen, die jeden Film endlos in die Länge zogen – die waren Geschichte. Das Konzept überzeugte viele Deutsche, dem linearen Fernsehen endgültig abzuschwören. 22 Prozent schauen laut einer Statista-Umfrage nur noch auf Netflix, Disney+ Plus und Co.