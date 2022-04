Hohe Inflation : Preise in NRW steigen um 7,7 Prozent

Die Spritpreise stiegen in NRW im April um mehr als 37 Prozent. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Im April hat sich die Inflation noch einmal leicht beschleunigt, unter anderem bei Lebensmitteln. Nordrhein-Westfalen liegt weiter über dem Bundesdurchschnitt. Der Druck auf die EZB, die Zinsen zu erhöhen, wird immer größer.

Von Georg Winters

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland geht weiter, und er trifft die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit am härtesten. Die Statistikbehörde IT NRW hat für den April im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Inflationsrate von 7,7 Prozent im Jahresvergleich errechnet, die damit noch einmal leicht über der aus dem März und weiterhin 0,3 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt liegt. Zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten des von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakets ist unter anderem die Energie noch einmal deutlich teurer geworden. Die Spritpreise stiegen im Vergleich zum April 2021 um 37,4 Prozent. Gas verteuerte sich in Nordrhein-Westfalen um rund 34 Prozent. Bundesweit legten die Preise für Energie im April um 35,3 Prozent zu, ein Rückgang des Zuwachses gegenüber März (39,5 Prozent).

Die Entwicklung bei den Energiepreisen bleibt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Gaslieferungen aus Russland kaum vorhersehbar. „Das ist nicht zu prognostizieren, weil niemand weiß, ob Russland den Gashahn zudreht oder wir das von uns aus tun werden“, sagte unserer Redaktion Markus Demary, beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln Experte für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik. Flüssiggas aus den USA sei derzeit deutlich teurer als Gas aus den russischen Quellen. Aber auch bei den Lebensmitteln hält die deutliche Steigerung an. Speiseöle und -fette beispielsweise waren in Nordrhein-Westfalen im April um 27 Prozent teurer (März: 19,7). Bundesweit wurden Obst, Gemüse, Fleisch und Getränke um 8,5 Prozent teurer, nach 6,2 Prozent im März.

Mit der erneuten Beschleunigung der Inflation wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), die Zinsen schneller anzuheben als bisher angedacht. „Es führt kein Weg mehr an höheren Zinsen vorbei. Die EZB muss jetzt handeln“, sagte IW-Experte Demary. Das könne einen Effekt vor allem auf Immobilienpreise und jene für langlebige Konsumgüter haben. Demary glaubt, dass die Einlagenzinsen bis zum Jahresende auf mindestens 0,25 Prozent und der Leitzins auf 0,5 Prozent steigen könnte. Das wäre ein kleines Trostpflaster für Sparer, auch wenn sich der reale Vermögensverlust bei vielen fortsetzen würde. Bei einer Zinssteigerung, die manche Fachleute für Juni erwarten, käme weniger Geld in Umlauf, der einzelne Euro wäre mehr wert, entsprechend würde die Inflationsrate sinken. Konjunkturexperten rechnen danach mit einem leichten Rückgang bis zum Jahresende auf dann aber immer noch sechs Prozent.

Gleichzeitig wird die Diskussion um die Folgen der hohen Inflation für die anstehenden Tarifrunden heftiger. Experten befürchten eine Lohn-Preis-Spirale, weil Unternehmen sich gezwungen sehen könnten, bei zu hohen Lohnzuwächsen für die Belegschaft die Preise weiter zu erhöhen. „Viele Firmen wollen die Preise ihrer Waren erhöhen, um steigende Kosten abzupuffern“, sagte Klaus Wohlrabe vom Münchener Ifo-Institut. Die IG Metall will ungachtet dessen 8,2 Prozent mehr Lohn fordern; auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verlangt deutliche Steigerungen. Ein Inflationsausgleich bleibe eines der Hauptziele der Tarifpolitik, hatte DGB-Chef Reiner Hoffmann jüngst unserer Redaktion gesagt.