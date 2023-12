Bis zu 80 Prozent Rabatt Flugpreise sinken wieder etwas – so kann am meisten gespart werden

Der Aufwärtstrend bei den Flugpreisen hält zumindest in diesem Herbst und Winter nicht an. Das zeigt der aktuelle Low-Cost-Monitor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), der unserer Redaktion am Mittwoch vorab vorlag. Demnach sank der durchschnittliche Angebotspreis für einen Flug bei Eurowings von 119,48 Euro vor einem Jahr im Herbst auf nur noch 91,87 Euro. Dabei wurden am 17. Oktober für eine Reihe an Zielen und Terminen durchprobiert, wie teuer denn nun ein Ticket wäre mit maximaler Vorbuchungszeit von drei Monaten. Noch stärker war der Preisverfall bei Ryanair, die aktuell im Schnitt 69,06 Euro verlangen, vor einem Jahr waren es 111,80 Euro. Bei Easyjet, die vor allem von Berlin aus fliegt, sank der Preis für ein Ticket von 108,68 Euro auf 101,88 Euro. Und der Osteuropa-Spezialist Wizz, der vorrangig aus Dortmund fliegt, verlangt aktuell 57,95 Euro für Flüge, vor einem Jahr waren es noch 63,38 Euro.