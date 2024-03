Trotz sinkender Inflationsrate Warum die Preise für Olivenöl und Kekse derzeit so steigen

Der Klimawandel macht sich längst nicht nur in Wäldern oder an Küsten bemerkbar, er zeigt sich auch in unseren Supermarktregalen. Die Preise, insbesondere für Olivenöl und Süßwaren, steigen – und teilweise lässt auch die Qualität nach. Hinter den Änderungen in Preis und Qualität verbirgt sich die Klimakrise.