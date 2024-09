Mehr Geld für Gesunde? Prämie gegen Krankmelden auch in NRW

Ein breites Echo brachte am Wochenende die Entscheidung der Kieler Verkehrsgesellschaft, dass Beschäftigte bis zu 1000 Euro Prämie erhalten, wenn sie wenig bis gar nicht krank sind. Pro Quartal gibt es 250 Euro, wer in diesen drei Monaten an keinem Tag krankheitsbedingt fehlt, erhält die volle Zahlung. 509 Beschäftigte erhielten nun die ersten Prämien, 312 gingen leer aus, so das Unternehmen auf Anfrage.