Klimaschutz mit Brieftransport nur per Land : Post will Brief-Flugzeuge abschaffen

Postvorstand Tobias Meyer setzt so wie Vorstandschef Appel auf den ökologischen Umbau. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bonn Innerdeutsche Kurzstreckenflüge für Menschen wollen die Grünen sowieso abschaffen, die neue Bundesregierung will sie unnötig machen. Die Post überträgt das Modell nun auf ihr Kerngeschäft Brief: Innerhalb Deutschlands soll es keine Brief-Flüge mehr geben. Das soll das Klima zu schützen, aber mancher Brief kommt dann erst nach zwei Tagen an.

Die Deutsche Post würde künftig gerne darauf verzichten, innerhalb von Deutschlands normale Briefe auch per Flugzeug zu transportieren. Das sagte der für das deutsche Briefe- und Paketegeschäft zuständige Vorstand Tobias Meyer. Es gebe noch drei Flugzeuge, mit denen der Konzern im Heimatmarkt Briefe transportiere. Verzichte man auf diese Flugzeuge, könne viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) vermieden werden.

Der Verzicht auf den Lufttransport der Briefe wäre aber nur möglich, wenn der Gesetzesgeber der Post die Pflicht erlässt, dass 80 Prozent der Briefe am ersten Tag nach dem Einwerfen auch ankommen müssen: „Solange wir verpflichtet sind, mindestens 80 Prozent aller Briefe bereits am nächsten Werktag zuzustellen, kommen wir um Nachtflüge nicht herum“, so Meyer. Er regt an, dass künftig nur die Hälfte der Briefe unbedingt am nächsten Werktag ankommen müsse – das wären vorrangig die vielen Sendungen innerhalb einer Region. So wie bisher solle aber vorgeschrieben bleiben, dass 95 Prozent der Briefe am zweiten Tag nach Einwerfen angekommen sind. Aktuell kommen laut Bundesnetzagentur 84,1 Prozent der Briefe am Tag nach dem Einwerfen an.

Info Milliardeninvestition für Klimafreundlichkeit Strategie Die Post investiert bis 2030 sieben Milliarden Euro, um klimafreundlicher zu werden.



Relation Im Jahr 2020 machte der Konzern 68 Milliarden Euro Umsatz. Der Börsenwert liegt bei 67 Milliarden Euro.

Ohne die Pflicht zu 80-prozentiger Zustellung am ersten Tag könnte die Post die Langstrecken-Sendungen auf Lkw verlagern, bei denen die CO 2 -Bilanz wesentlich besser sei als im Flugzeug, sagte Meyer. Die per Jet verbundenen Städte sind Hannover und München, Hannover und Stuttgart sowie Berlin und Stuttgart.

Mit der Initiative verfolgt Meyer zwei Ziele: Zum einen will der Konzern grundsätzlich rigide Regeln zur Zustellung der Briefe mildern lassen, um das Transport- und Zustellnetz trotz immer weniger Briefen noch effizient betreiben zu können. Aus diesem Grund hat Meyer schon vor Längerem infrage gestellt, ob der Konzern weiterhin zur Montagszustellung gezwungen sein soll, obwohl an dem Tag normalerweise nur sehr wenige Briefe ankommen, weil Firmen am Wochenende fast keine Post aufgeben.

Zweitens versucht das Unternehmen, den Ausstoß von klimaschädlichem CO 2 zu reduzieren, wo immer es geht. Das soll einerseits dem Image dienen; andererseits sieht sich der Vorstand auch in der Pflicht, den Konzern zu einem Vorreiter beim Klimaschutz zu machen. Aktuell ist die Post das keineswegs: So betreibt der Konzern inklusive des Logistikablegers DHL rund um den Globus eine Flotte von mehr als 200 Flugzeugen. Nur Lufthansa hat unter deutschen Unternehmen noch mehr Flugzeuge.

Der Verzicht auf innerdeutsche Flüge für Briefe wäre nur ein Baustein, um klimafreundlicher zu agieren. Kein Logistikkonzern Europas hat mehr elektrische Lieferwagen als die Post mit dem von einer Tochterfirma selbst gebauten Streetscooter. Ende nächsten Jahres soll es 21.500 Fahrzeuge geben.

Mit einer kleinen Flotte von zwölf Elektroflugzeugen will die Post zeigen, dass E-Mobilität auch in der Luft möglich ist – starten soll das Projekt in den Vereinigten Staaten. Auf Dauer sollen große Teile der Flotte dann mit synthetischem, „grünen“ Kerosin betankt werden. Technischer Kern dieses Vorhabens ist es, mithilfe von Ökostrom Kerosin so herzustellen, dass es der Atmosphäre bei der Produktion ebensoviel Kohlendioxid entnimmt, wie es dann beim Verbrennen wieder ausstößt. Wie solch umweltfreundlicher Sprit weltweit durchgesetzt werden kann, hatte Postchef Frank Appel schon vor einiger Zeit gesagt: Der Ausstoß von klassischem Kerosin solle mit einer stetig steigenden CO 2 -Abgabe belastet werden. Weil aber für grünes Kerosin keine CO 2 -Abgabe fällig wäre, würde es immer konkurrenzfähiger, so das Kalkül von Appel.