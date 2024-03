Logistikriese aus Bonn Post stellt Nachtflüge für Briefe ein

Was bedeutet das? Die Sendungsmenge an Briefen in Deutschland ist 2023 um 5,6 Prozent auf nur noch 12,6 Milliarden gesunken. Im Jahr 2000 seien noch 80 Millionen Briefe am Tag zugestellt worden, nun seien es 45 Millionen am Tag, in einigen Jahren könne der Wert bei nur noch rund der Hälfte liegen, deutete Deutschland-Vorständin Nikola Hagleitner unter Verweis auf Erfahrungen in einigen anderen EU-Ländern an. Dagegen stieg das Volumen der hierzulande zugestellten Pakete um 24 Prozent gegenüber 2019, ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, meint Hagleitner. Auch darum würden immer neue Verteilstationen aufgebaut: Im polnischen Posen nur zwei Stunden von der deutschen Grenze wurde soeben ein neues Logistikcenter eröffnet, das pro Stunde 45.000 Pakete abfertigen kann.