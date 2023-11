E-Commerce-Boom Post hofft auf Rekord im Weihnachtsgeschäft

In Deutschland werden über 100 Millionen Euro weniger pro Jahr in den ökologischen Umbau investiert als bisher geplant. Die Rahmenbedingungen für die Zukunft des vom Staat regulierten Briefegeschäftes seien nicht klar. „Bis zum neuen Postgesetz fahren wir mit angezogener Handbremse“, sagte Finanzvorstand Melanie Kreis. Gemeint ist unter anderem, dass der Konzern von der Pflicht befreit werden will, die große Mehrheit der Briefe trotz immer niedrigerer Mengen schon am Tag nach dem Einwurf zuzustellen. Stattdessen schlägt die Post vor, die Zustellung der meisten Briefe am nächsten Werktag nur noch bei Zahlung eines Zuschlages zur Pflicht zu machen.