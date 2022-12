Nach der Beschwerdewelle Post plant Aufschläge für pünktliche Briefe

Mit dem Vorschlag will der gelbe Riese die bisherige Vorgabe kippen, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zugestellt werden müssen und 95 Prozent bis zum zweiten Tag. Wie es dann künftig laufen könnte, zeigt sich in Hagleitners Heimatland Österreich. Dort kostet ein „Eco-Brief“ nur 0,81 Euro, wird aber erst nach zwei oder drei Werktagen zugestellt. Briefe bis zu 20 Gramm, die als „Prio-Brief“ direkt am nächsten Tag beim Empfänger landen sollen, kosten dagegen einen Euro.