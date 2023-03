Keine Urlaubssperre Ostern Post mit Rekordgewinn und Streiksorgen

So ganz scheint der Vorstand bisher nicht an einen drohenden Streik zu glauben. Deutschland-Chefin Nikola Hagleitner ließ auf Anfrage erklären, es gäbe keinen Urlaubsstopp für die Zeit der Osterferien, die Ende März starten. Gemessen daran, dass bei einem Streik die Büro-Beschäftigten in den Verteilzentren helfen sollen, ist der Verzicht auf eine Urlaubssperre bemerkenswert. Laut Vorstand ist nicht einmal jeder zweite Beschäftigte in Deutschland Mitglied von Verdi. „Vielleicht gibt es ja schon Freitags einen Kompromiss“ meint ein Post-Manager.