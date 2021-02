Bonn : Post mit Digital-Marken gegen Fälschungen

Bonn Kunden können künftig den Weg eines Briefes in einen anderen Ort verfolgen, weil jede Briefmarke individuell erkannt wird vom Verteilsystem der Post. Doch eine Schwäche bleibt im Vergleich zur Zustellung von Paketen.

Auch die Kunden profitieren von der neuen Technik, weil sie künftig den Weg eines Briefs zum Teil nachverfolgen können. „Wir setzen unseren Weg der Digitalisierung konsequent fort“, sagt der für das deutsche Briefgeschäft zuständige Postvorstand Tobias Meyer. Konkret könnten die Bürger künftig über die Post-App erkennen, „wann ihr Brief im Briefzentrum in der Abgangsregion bearbeitet wurde und wann er in der Zielregion angekommen ist“, sagte er am Dienstag. Dies sei möglich, weil in den Verteilzentren alle durchgehenden Briefe automatisch registriert werden sollen. Die Schwäche: Eine Kontrolle der Zustellung bringt die neue Technik nicht, weil dafür jeder Briefträger jeden Brief mit einem Scanner ablesen müsste, bevor er ihn einwirft. „Wer einen verbindlichen Nachweis über die Zustellung an den Empfänger haben möchte“, so die Post, „muss weiter die Zusatzleistung Einschreiben in Anspruch nehmen.“ Dies würde dann mindestens 2,20 Euro Aufschlag kosten.