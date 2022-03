Weg vom Öl : Post bestellt 800 Millionen Liter Öko-Kerosin

Vorstandschef Frank Appel will den Post-Konzern in seinem letzten Amtsjahr noch weiter umbauen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Auf Dauer kann die Luftfahrt nur überleben, wenn sie klimaneutrales Kerosin nutzt anstatt den Klimawandel voranzutreiben. Auf dem Weg zu umweltfreundlicherem Fliegen ist der Post nun ein kleiner Durchbruch gelungen.

Die Deutsche Post DHL hat einen wichtigen Zwischenschritt erreicht, um irgendwann einmal klimaneutral fliegen zu können. Der Bonner Logistikkonzern hat für seine Sparte DHL Express einen Rahmenvertrag abgeschlossen, um bis 2026 mehr als 800 Millionen Liter an nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zu erhalten. Die Menge wird zwar nur ausreichen, um bis 2026 rund fünf Prozent des von DHL Express benötigten Kerosins abzudecken, aber es geht trotzdem um ein großes Volumen: DHL Express rechnet damit, dass sich durch den Einsatz des Ökotreibstoffes zwei Millionen Tonnen an Kohlendioxis-Emissionen einsparen lassen. Das entspräche dem jährlichen Ausstoß von rund 400.000 Pkw.

Für Postchef Frank Appel ist die Vereinbarung nur Teil einer Gesamtstrategie. Er hat schon angekündigt, bis 2026 zehn Prozent des verbrauchten Kerosins aus nachhaltiger Produktion zu beziehen. Er muss also das bezogene Volumen noch verdoppeln. Bis 2030 sollen SAF-Beimischungen 30 Prozent des Flugbenzins ausmachen, auf Dauer hofft Appel aber auf den kompletten Umstieg auf synthetisches Kerosin, das dann indirekt aus Ökostrom produziert werden soll. „Dann hätten wir in der Zukunft einen perfekten Kreislauf: Die gleiche Menge CO2, die beim Betrieb eines Autos oder Flugzeugs ausgestoßen wird, wird bei der Produktion des Treibstoffes der Atmosphäre wieder entnommen“, erklärte er dazu in einem Gespräch mit unserer Redaktion.