Wenn der Postmann nur noch selten klingelt Post bereitet neues Zustellsystem für Briefe vor

Die Deutsche Post DHL (offizieller Name: DHL) organisiert ihr Zustellnetz ab dem 1. Januar stark um, weil sie Briefe ab dann viel seltener schnell zustellen muss. In den Großstädten würden die Briefträger zwar wohl weiterhin jeden Tag in jeder Straße unterwegs sein, auf dem Land könnte die Zusteller in manchen Stichstraßen an manchen Tagen nicht erscheinen. Das sagte Melanie Kreis, Finanzvorstand des Konzerns, bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag.