Porsche-Studie zeigt Potential von Flugtaxis

Düsseldorf Die Zukunft der Mobilität liegt auch im Himmel, sind viele Experten überzeugt. Eine Studie zeigt nun, was mit Drohnen und Co. möglich ist.

Das Interview hat der Staatsministerin viel Häme eingebracht, viele hielten ihr Gerede von Flugtaxis für realitätsfern. Dabei hatte Bär nur ein Thema in die öffentliche Debatte eingebracht, über das sich digitale Vordenker schon lange Gedanken machen: Was kommt nach dem Auto?

Weltweit tüfteln Start-ups an solchen fliegenden Gefährten, im Silicon Valley, aber auch in Deutschland. Erste Testflüge zeigen, dass gar nicht mehr so viel Science Fiction, sondern sehr viel Realität in dem Thema steckt.