Nach Infektionen bei Hurtigruten : Politiker fordern Corona-Testpflicht bei Kreuzfahrten

Düsseldorf Der norwegische Anbieter Hurtigruten muss Reisen nach Corona-Infektionen an Bord stoppen. Für die Branche ist das ein herber Rückschlag. Sie versucht gerade vorsichtig den Betrieb wieder hochzufahren. Führende Tourismus-Politiker sprechen sich nun für striktere Sicherheitsmaßnahmen aus.

Die Kreuzfahrt-Branche wagt momentan vorsichtig den Neustart – musste jedoch bereits zu Beginn Rückschläge hinnehmen. So stoppte die norwegische Reederei Hurtigruten nach einem Coronavirus-Ausbruch auf ihrem Kreuzfahrtschiff „Roald Amundsen“ vorerst alle Reisen mit ihren drei Expeditionsschiffen. Zuvor waren 36 Besatzungsmitglieder und fünf Passagiere positiv auf das Virus getestet worden. Hurtigruten-Chef Daniel Skjeldam räumte am Montag ein: „Wir haben versagt. Wir haben Fehler gemacht“ Die Behörden reagierten und haben für 14 Tage Schiffen mit mehr als 100 Personen an Bord verboten, in norwegischen Häfen anzulegen.