Sieben Prozent Dividende : Apobank schüttet Geld für 2020 nachträglich aus

Düsseldorf Die genossenschaftliche Bank hat 2021 ihren Gewinn stabil geblieben. Nach zwei unruhigen Jahren will der neue Vorstandschef Matthias Schellenberg verloren gegangenes Vertrauen bei Kunden zurückgewinnen.

Der neue Vorstandschef Matthias Schellenberg ist gerade einmal einen guten Monat im Amt. Er ist der Nachfolger von Ulrich Sommer, der den Posten im Dezember 2021 aufgegeben hatte. Schellenberg ist sich über eines im Klaren: „Nach zwei Jahren, in denen wir ihnen einiges zugemutet haben, müssen wir das Vertrauen der Kun­dinnen und Kunden zurückgewinnen und ihre Zufriedenheit mit der Apobank wieder verbessern“, kündigte der Manager am Donnerstag an. Eine Zumutung – das war vor allem die IT-Panne 2020 mit einem teilweisen Ausfall des Onlinebankings und wichtiger Zahlungsfunktionen, weshalb manche ihr Personal nicht bezahlen konnten, Debitkarten nicht funktionierten und Hotlines nicht erreichbar waren.