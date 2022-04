Mängel bei Sicherheit : Negativpreis „Plagiarius“ an dreiste Produktfälscher verliehen

Negativpreis „Plagiarius“ an dreiste Produktfälscher verliehen

Stuttgart Gegen den Diebstahl geistigen Eigentums richtet sich der nun verliehene Schmähpreis „Plagiarius“. Dabei sind die Fälschungen den Originalen oft erstaunlich ähnlich - nur bei der Qualität und Sicherheit hapert es oft.

Bei einer Zeremonie am Montag in Stuttgart prangerte der private Verein „Aktion Plagiarius“ bereits zum 46. Mal Fälscher an, indem Originale und nachgeahmte Produkte gegenübergestellt werden.